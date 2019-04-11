В Китае шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов

В Китае шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов

В провинции Хэнань в центральной части Китая при сходе грузового поезда с рельсов пропали без вести не менее шести человек. Об этом сообщает портал China.org.cn со ссылкой на местные власти.

По данным властей, инцидент произошел 10 апреля в 22:00 по местному времени (17:00 мск). Грузовой поезд, принадлежащий алюминиевой корпорации Китая, перевозил алюминиевую руду.

Согласно сообщению, при сходе с рельсов поезд врезался в деревенский жилой дом. В результате четыре человека, находившихся в поезде, и два местных жителя пропали без вести.

Организована поисково-спасательная операция, причины происшествия устанавливаются.