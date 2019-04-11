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Общество ,  
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Сибиряк получил три года колонии за «минирование» вокзала

Железнодорожный суд Красноярска приговорил жителя Рыбинского района края к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании вокзала. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно сообщению, инцидент произошел в декабре 2018 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на привокзальной площади городского железнодорожного вокзала позвонил в службу «102» и сообщил о готовящемся взрыве.

Как подчеркнули в прокуратуре, он сделал это из хулиганских побуждений. После проверки информация о минировании вокзала не подтвердилась. 

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК России «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. Суд Красноярска, приняв во внимание тот факт, что мужчина совершил преступление впервые, приговорил его к трем годам тюремного заключения в колонии-поселении.

Теги: Красноярский край, житель, Приговор, ложный звонок, минирование
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