Сибиряк получил три года колонии за «минирование» вокзала

Сибиряк получил три года колонии за «минирование» вокзала

Железнодорожный суд Красноярска приговорил жителя Рыбинского района края к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании вокзала. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно сообщению, инцидент произошел в декабре 2018 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на привокзальной площади городского железнодорожного вокзала позвонил в службу «102» и сообщил о готовящемся взрыве.

Как подчеркнули в прокуратуре, он сделал это из хулиганских побуждений. После проверки информация о минировании вокзала не подтвердилась.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК России «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. Суд Красноярска, приняв во внимание тот факт, что мужчина совершил преступление впервые, приговорил его к трем годам тюремного заключения в колонии-поселении.