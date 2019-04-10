Путин и Медведев посетили отреставрированную церковь в «Царском Селе»

Александр Бортников, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Алексей Миллер, Ольга Таратынова, Сергей Нарышкин, Александр Беглов, Сергей Шойгу и Сергей Иванов (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили церковь ​Воскресения Христова ​Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Церковь располагается на территории музея-заповедника «Царское Село». Путин осмотрел церковь после реставрации.

Вместе с Путиным и Медведевым церковь посетили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, глава «Газпрома» Алексей Миллер и члены Совета Безопасности.

Ранее Путин встретился с Бегловым, который рассказал российскому лидеру о планах по развитию города. В частности, затрагивались темы социальной и транспортной инфраструктуры. В ходе визита в Петербург президент также провел совещание с простоянными членами Совбеза, где обсудил свои переговоры на Арктическом форуме.