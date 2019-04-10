В подмосковном Лосино-Петровском произошел пожар в Центре саентологии

В подмосковном городе Лосино-Петровский произошел пожар, сообщили РБК в городской администрации. Там уточнили, что горело офисное здание по адресу ул. Кирова, 3. Пострадавших нет. В 18:37 мск пожар ликвидировали.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах региона, очаг возгорания находился в Центре саентологии [сайентологии]. Как сообщил агентству «Москва» собеседник в экстренных службах, пожар произошел в здании общежития Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии.

В пресс-службе областного главка МЧС отметили, что площадь пожара составила примерно 420 кв. м. Как уточняется на сайте управления, в тушении участвовали 66 человек и 19 единиц техники.