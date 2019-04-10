Мантуров заявил о плане доведения несырьевого экспорта до $250 млрд в год

Мантуров заявил о плане доведения несырьевого экспорта до $250 млрд в год

К 2024 году общий объем ​несырьевого неэнергетического экспорта из России должен увеличиться до $250 млрд в год, заявил, выступая в среду в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Достичь этого показателя можно только при эффективном взаимодействии федерального центра и наших регионов», — цитирует министра пресс-служба Совета Федерации.

​По словам Мантурова, для решения поставленной задачи необходимо наращивание экспортного потенциала отраслей машиностроения, химической промышленности, металлургии, фармацевтики и легкой промышленности, а также лесопромышленного комплекса, который в 2018 году показал самые высокие темпы роста экспорта (более 20%).

​«При этом мы полностью согласны с необходимостью усиления борьбы с нелегальными вырубками. Для этого совместно с Рослесхозом, Федеральной таможенной службой, ФСБ и Генеральной прокуратурой разрабатываем дополнительные меры ужесточения ответственности в этой части», — подчеркнул министр.

Для сокращения издержек экспортеров власти, по словам Мантурова, ведут работу по упрощению процедур таможенного оформления, либерализации мелкооптового экспорта, созданию линейки гибких тарифов перевозки высокотехнологичных грузов и др. Кроме того, экспортеры могут рассчитывать на льготные кредиты, ставки которых снижены за счет субсидирования государством.