Электричка сбила женщину в Подмосковье

На Савеловском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении электричек из-за инцидента с пешеходом. Об этом говорится в сообщении МЖД, поступившем в РБК.

«В 08:23 машинист электропоезда №6223, следовавшего по маршруту Вербилки — Звенигород, при подъезде к платформе Тимирязевская Савеловского направления МЖД заметил женщину, по предварительной информации, переходившую железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом», — указано в сообщении.

В МЖД сообщили, что машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось. Для оказания помощи пострадавшей на место была вызвана бригада медицинской помощи. О состоянии женщины не сообщается. Из-за инцидента поезда идут с увеличенным интервалом​.

В январе электричка сбила двух мужчин в подмосковных Люберцах, они погибли. Мужчины переходили железную дорогу в неустановленном месте.



