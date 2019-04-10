Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки кори

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой кори в районе Бруклин, потребовав от жителей в обязательном порядке пройти процедуру вакцинации, пишет The New York Times.

«Это эпицентр вспышки кори, которая должна быть устранена немедленно», — сказал он.

По его словам, вакцина против кори работает и является абсолютно безопасной и эффективной. Де Блазио отметил, что отказавшимся от прививок может быть назначен штраф до $1 тыс.

Как сообщает газета, в городе зарегистрировано 285 случаев заболевания корью, 21 из которых привел к госпитализации. NYT отмечает, что власти города в течение нескольких месяцев боролись с корью в ультраортодоксальных еврейских общинах в Бруклине, однако их члены и другие местные жители в большинстве своем отказывались от вакцинации.