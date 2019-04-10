Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

Группа из четырех вооруженных людей совершила ограбление самолета, который принадлежит авиакомпании Austrian Airlines, в ​международном аэропорту имени матери Терезы в Тиране. Об этом сообщает Radio Televizioni Shqiptar.

По данным телерадиокомпании, злоумышленники были одеты в форму сотрудников управления налоговых расследований. В аэропорт они проникли на автомобиле с надписью «Налоговая инспекция».

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн. После того, как они покинули самолет и намеревались скрыться, началась перестрелка с полицейскими, в результате которой один из грабителей был убит. Его личность пока не раскрывается.

Остальные налетчики успешно покинули место преступления. Использованный ими автомобиль был найден сожженным возле деревни Бабрру. В настоящее время ведется розыск преступников.

Radio Televizioni Shqiptar отмечает, что ограбленный самолет отправился в Австрию с двухчасовой задержкой. На его борту находились 160 человек, до вылета все были опрошены сотрудниками правоохранительных органов.