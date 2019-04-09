Минэкономразвития решило заняться развитием круизного туризма в Арктике

Министерство экономического развития поручило Федеральному агентству по туризму подготовить программу развития круизов в Арктике, говорится в сообщении ведомства. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, круизный туризм должен помочь устойчивому социально-экономическому развитию территории, на которой расположено более двухсот пунктов, потенциально способных принимать туристов.

«Программа должна включать предложения по развитию портовой инфраструктуры, созданию маршрутов и программ туристической активности на берегу, продвижению арктического туризма», — пояснил Орешкин.

По словам министра, российская Арктика пока остается для туристов экзотическим направлением, при этом она весьма привлекательна, в том числе, для экологического туризма.

​В ближайшее время Минэкономразвития намерено оценить необходимый объем инвестиций в инфраструктуру, а также оборудование пунктов пропуска на прибрежных территориях.