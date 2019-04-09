Путин пригласил Швецию поучаствовать в играх КХЛ

Президент Владимир Путин предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он заявил на пленарном заседании Арктического форума, сообщает корреспондент РБК.

«Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги», — сказал Путин, обращаясь к шведскому премьеру Стефану Левену. Он добавил, что шведская сборная по хоккею радует и своих болельщиков, и российских.

Решение о создании КХЛ было принято в феврале 2008 года. На сегодняшний день она объединяет клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Словакии, Финляндии и Китая. Действующим обладателем Кубка Гагарина является казанский «Ак Барс».