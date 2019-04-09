Azur Air ответила на сообщения о холоде в летевшем из Мексики самолете

Авиакомпания Azur Air прокомментировала сообщения о низкой температуре в салоне самолета, следовавшего из Мексики в Москву, из-за поломки кондиционера. Сообщение пресс-службы авиаперевозчика поступило в РБК.

Как пояснили в авиакомпании, во время предполетной подготовки неисправности обнаружено не было, однако через некоторое время после взлета экипаж обнаружил, что система кондиционирования работает некорректно. «Экипаж делал все возможное для организации комфортных условий для пассажиров: были предложены дополнительные пледы, горячие напитки», — говорится в сообщении. По данным авиакомпании, письменная претензия поступила от одного из пассажиров рейса, ее рассмотрят в установленном порядке.

Отмечается, что по прибытии в аэропорт самолет направили на технический осмотр, в ходе которого проблема с системой кондиционирования была решена. «Все последующие рейсы были выполнены без замечаний», — сказали в авиакомпании.

Ранее «Подмосковье сегодня» писало, что в двух секциях экономкласса следовавшего из Мексики самолета отказала система кондиционирования. По словам пассажиров, температура воздуха в салоне не поднималась выше 15–17 градусов, люди сидели в пуховиках и кутались в пледы. По данным издания, у одного из пассажиров поднялась температура, бортпроводники стали просить у пассажиров жаропонижающее для заболевших.