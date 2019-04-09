СМИ сообщили о ДТП с тренером футбольной сборной Аргентины

Автомобиль сбил тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони, когда тот катался на велосипеде в Испании, пишет газета El Mundo. По данным газеты, Скалони госпитализировали, он не получил серьезных травм.

Авария произошла в курортном поселке Портальс-Ноус, передает Cronica Balear. Водитель сдавал назад и не увидел велосипедиста, расследованием произошедшего занимается полиция, отмечает издание.

Скалони 40 лет. Он стал временно исполняющим обязанности тренера сборной Аргентины после ее неудачного выступления на чемпионате мира в России (аргентинцы уступили французам в 1/8 финала).​

В качестве игрока Скалони выступал за Аргентиту в 2003–2006 годах. Кроме того, в разные годы он играл в таких клубах, как «Вест Хэм Юнайтед», «Лацио», «Мальорка» и «Аталанта».В 2017 году Скалони стал ассистентом тренера сборной Аргентины.