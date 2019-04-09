Власти Индии одобрили покупку у России танков Т-90МС почти на $2 млрд

Власти Индии одобрили покупку у России танков Т-90МС почти на $2 млрд

Правительство Индии утвердило покупку у России 464 танков Т-90МС за $1,93 млрд, пишет профильное издание Janeʼs. Позднее информацию о готовящейся сделке «РИА Новости» подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не раскрыли подробностей.

По данным источников Janeʼs, в ближайшие несколько месяцев «Рособоронэкспорт» и индийское Минобороны подпишут соответствующий контракт.

В ФСВТС уточнили агентству, что после решения Дели готовы продлить для этой страны лицензию на производство танков типа Т-90. Там пояснили, что впервые лицензия была передана Индии в 2001 году, после чего уже продлевалась.

Т-90МС «Тагил» — экспортная модификация танка Т-90, который Индия ранее уже неоднократно закупала у России. «РИА Новости» отмечает, что более 70% вооружения Индии — российского и советского производства.