В Новокузнецке в маршрутках отменили льготы из-за угроз водителям

В Новокузнецке компания «Автолайн», которая занимается частными маршрутными перевозками, отменила льготы для пенсионеров из-за оскорблений и угроз водителям и кондукторам. Об этом пишет Novokuznetsk.ru со ссылкой на директора компании Евгению Корюкову.

Она пояснила, что с 1 марта компания ввела льготы на нескольких маршрутах для мужчин 1959 года рождения и старше и для женщин 1964 года рождения и старше — при предъявлении пенсионного удостоверения по старости они могли платить 11 руб. вместо 22 руб.

Однако, по словам Корюковой, после введения новых правил в маршрутки начали садиться «все льготники подряд» и требовать предоставить им скидку. После объяснений и отказа водителей и кондукторов льготники начинали оскорблять сотрудников компании и угрожать им.

«В результате, чтобы сохранить своих работников, свой коллектив, мы, повторюсь, вынуждены объявить об отмене льготы», — сказала Евгения Корюкова и уточнила, что работники из-за стресса начали писать заявления об уходе.