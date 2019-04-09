В Лос-Анджелесе умер актер Сеймур Кэссел

Сеймур Кэссел (Фото: Markus Hibbeler / AP)

Американский актер Сеймур Кэссел умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Assoceated Press.

Дочь актера Дилин Кэссел Мерфи рассказала агентству, что ее отец умер в воскресенье, 7 апреля, в окружении семьи. Причиной стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. Сын актера Мэтт добавил изданию The Hollywood Reporter, что Кэссел скончался в доме в Лос-Анджелесе.

Сеймур Кэссел родился в 1935 году в Детройте, но вырос в Нью-Йорке. Он сыграл в фильмах режиссера Джона Кассаветиса «Тени», «Слишком поздний блюз», «Убийство китайского букмекера», «Лица», за роль в котором его номинировали на премию «Оскар», и других.

Актер также снимался в фильмах Уэса Андерсона «Академия Рашмор», «Семейка Тененбаум» и «Водная жизнь». Всего он сыграл в более чем 190 фильмах и сериалах.