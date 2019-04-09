В Китае 10 человек попали под лавину

Сход снежной лавины произошел накануне в горной местности городского округа Чанцзи Синьцзян-Уйгурского автономного района на Северо-Западе Китая, в результате чего в ловушке оказались 10 человек. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Информация о сходе лавины на территории одной из волостей города Чанцзи поступила в противопожарную службу соседнего города Урумчи в минувший понедельник в 11:04 по местному времени. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты.

В пожарной службе Урумчи отметили, что, по имеющимся у них данным, один из оказавшихся в ловушке пострадал, физическое состояние еще одного человека оценивается как слабое. Помимо прочего, спасатели сообщили, что запасов пропитания, имеющихся у людей, хватит только на один день.

Спасателям потребуется два дня, чтобы добраться пешком до места схода лавины. В связи с этим местные власти запросили вертолет для проведения спасательной операции.