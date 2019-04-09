Трамп отменил спортивную сделку с федерацией бейсбола Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить спортивную сделку, заключенную между Главной лигой бейсбола (Major League Baseball) и федерацией бейсбола Кубы (Cuban Baseball Federation). Об этом сообщил в своем Twitter ​официальный представитель Совета национальной безопасности Администрации Трампа Гаррет Маркиз.

Чиновник заявил, что США не могут поддерживать действия кубинского правительства, сравнив доходы, получаемые Кубой благодаря игрокам, с торговлей людьми.

«Администрация надеется на сотрудничество с MLB для предоставления кубинским игрокам индивидуальной свободы использовать свои таланты, а не быть собственностью кубинского государства», — говорится в заявлении.

Изменения являются частью по усилению давления на Кубу и Никарагуа, которые поддерживают режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет газета The Wall Street Journal.

Сделка, заключенная между организациями в декабре 2019 года, ​позволяла кубинским бейсболистам принимать участие в американском турнире и эмигрировать и, не теряя связи с бейсболом на Кубе. За освобождение игроков от личных контрактов федерация бейсбола Кубы получала процент.​