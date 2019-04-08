Президент Финляндии поехал на встречу с Путиным на поезде

Президент Финляндии поехал на встречу с Путиным на поезде

Президент Финляндии Саули Ниинистё отправился в Санкт-Петербург на скоростном поезде «Аллегро». Он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и примет участие в Арктическом саммите. Об этом говорится на странице канцелярии президента в Twitter.

«Аллегро» едет в Петербург», — указано в сообщении. Также опубликованы фотографии Ниинистё перед посадкой и внутри поезда.

«Аллегро» — скоростной поезд (до 220 км/ч) между Петербургом и Хельсинки, который преодолевает расстояние между городами примерно за 3,5 часа. Это совместный проект национальных перевозчиков двух стран — РЖД и VR-Group.