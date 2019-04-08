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Bank of America $34 (+16,8%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
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Умерла игравшая в фильмах о Джеймсе Бонде актриса Надя Регин

Актриса Надя Регин, сыгравшая в двух фильмах о Джеймсе Бонде, скончалась в возрасте 87 лет. Об этом говорится на официальной странице франшизы в Twitter. Причина смерти не называется.

Регин родилась в декабре 1931 года в Сербии, начала сниматься в кино на родине в конце 1940-х годов. Всего она сыграла в почти 40 фильмах и сериалах, включая картины «Беглец», «Опасный человек», «Мертвая хватка» и «Ричард Львиное Сердце». Кроме того, актриса участвовала в британском комедийном шоу Бенни Хилла.

Среди фильмов, посвященных агенту английской спецслужбы MI6 Джеймсу Бонду, Регин играла в ​«Из России с любовью» и в фильме «Голдфингер».

Теги: актриса, смерть, Джеймс Бонд
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