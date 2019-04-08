Общество , 13:20
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В ГИБДД изучат зарубежный опыт переобучения попавших в ДТП водителей
В ГИБДД изучают зарубежный опыт касательно наказания начинающих водителей, попавших в ДТП, сообщает агентство «РИА Новости». Речь идет о тех, кто попал в аварию в течение первых двух лет после получения прав, сказал заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Николай Гиляков.
По его словам, этот и другие вопросы прорабатываются при составлении фундаментальных документов, направленных на улучшение безопасности на дорогах и совершенствование подходов допуска водителей к участию в движении. «Сейчас никаких конкретных проектов нормативных правовых актов в данной области нет», — сказал Гиляков.Вопрос о переподготовке начинающих водителей, попавших в аварию, в последний раз поднимался в 2014 году. Тогда соответствующий законопроект подготовил депутат Государственной думы Александр Васильев. Речь шла об обязательных практических и теоретических занятиях для провинившихся. Документ в итоге не был принят.