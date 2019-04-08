В ГИБДД изучат зарубежный опыт переобучения попавших в ДТП водителей

В ГИБДД изучают зарубежный опыт касательно наказания начинающих водителей, попавших в ДТП, сообщает агентство «РИА Новости». Речь идет о тех, кто попал в аварию в течение первых двух лет после получения прав, сказал заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Николай Гиляков.

По его словам, этот и другие вопросы прорабатываются при составлении фундаментальных документов, направленных на улучшение безопасности на дорогах и совершенствование подходов допуска водителей к участию в движении. «Сейчас никаких конкретных проектов нормативных правовых актов в данной области нет», — сказал Гиляков.