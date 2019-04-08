ПФР сообщил об увольнении начислявшей отцу лишнюю пенсию сотрудницы

Начислившая неположенные 3,5 млн руб. пенсии своему отцу начальница одного из районных управлений Пенсионного фонда в Воронежской области была уволена сразу, как об этом стало известно. Об этом РБК сообщили в отделении ПФР по региону.

«Год назад еще [уволили], это было все год назад», — отметили в отделении.

Ранее прокуратура Воронежской области сообщила, что в отношении бывшей сотрудницы ПФР Елены Романовой утвердили обвинительное заключение. В отношении женщины возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как считает следствие, с 2015 по 2017 год она, пользуясь служебным положением, вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на счет своего отца. По данным ведомства, в результате за два года из федерального бюджета было похищено 3,5 млн руб.