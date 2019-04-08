ПФР сообщил об увольнении начислявшей отцу лишнюю пенсию сотрудницы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,35 +0,01 EUR Бирж. 73,45 +0,15 Brent 70,80 +1,23% USD Нал. 65,78 64,96 EUR Нал. 73,90 72,97 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1240 +0,0025 BTC/USD Бирж. 5 268,30 +22,80 IMOEX 2 550,19 +0,36% RTSI 1 229,57 +0,30% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Bank of America $34 (+17,81%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Bank of America $34 (+17,81%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Остаться в живых: Kia Cerato против Skoda Octavia Авто, 13:21 В ГИБДД изучат зарубежный опыт переобучения попавших в ДТП водителей Общество, 13:20 Кремль назвал условия для переговоров с Украиной Политика, 13:18 ЕС на год продлил санкции против Ирана за нарушение прав человека Политика, 13:15 Массимо Каррера раскрыл подробности трансфера Педро Роши в «Спартак» Спорт, 13:10 Рост без причины — признак падения: почему Bitcoin может резко подешеветь Крипто, 13:04 Урин понадеялся на положительный исход дела Серебренникова Общество, 13:03 Песков отказался комментировать освобождение Серебренникова из-под ареста Общество, 13:01 ПФР сообщил об увольнении начислявшей отцу лишнюю пенсию сотрудницы Общество, 13:00 Прощание с Алексеем Булдаковым в Москве. Фоторепортаж Общество, 13:00  8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 12:54 На Ставрополье загорелась нефть на площади 3600 кв. м Общество, 12:52 ФСБ внесла движение «Сеть» в список террористических организаций Общество, 12:44 Освобождение Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Главное Общество, 12:43
Общество ,  
0 
ПФР сообщил об увольнении начислявшей отцу лишнюю пенсию сотрудницы

Начислившая неположенные 3,5 млн руб. пенсии своему отцу начальница одного из районных управлений Пенсионного фонда в Воронежской области была уволена сразу, как об этом стало известно. Об этом РБК сообщили в отделении ПФР по региону.

«Год назад еще [уволили], это было все год назад», — отметили в отделении.

Ранее прокуратура Воронежской области сообщила, что в отношении бывшей сотрудницы ПФР Елены Романовой утвердили обвинительное заключение. В отношении женщины возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как считает следствие, с 2015 по 2017 год она, пользуясь служебным положением, вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на счет своего отца. По данным ведомства, в результате за два года из федерального бюджета было похищено 3,5 млн руб.

Теги: Воронежская область, Пенсионный фонд России, увольнение
Материалы по теме
ПФР напомнил два способа узнать полный размер пенсии
Общество
В ПФР оценили затраты на индексацию пенсий по поручению Путина
Общество
ПФР назвал среднюю социальную пенсию после повышения с 1 апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter