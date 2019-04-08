В Крыму ответили на слова экс-депутата Рады о русскоязычных «рабах»

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион о русскоязычных «рабах» и «оккупантах», заявил, что «на Украине происходит насилие над русскокультурной частью страны».

«На Украине существует конфликт между украинокультурной и русскокультурной частями, но исторически сложилось, что на Украине все знают оба языка, — заявил Цеков. — Украинский язык понимается в полном объеме, и вообще двуязычие это богатство для страны, а не недостаток, как считает Фарион».

Сенатор заявил, что экс-депутат Рады «заражена украинском национализмом в крайней его форме». «Такие как она разрушают Украину, и к таким людям еще прислушиваются», — добавил Цеков.

Ранее Фарион в интервью телеканалу ​«ИнТБ» заявила, что на Украине «нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты». Такое высказывание она сделала в ответ на вопрос о том, как научить граждан Украины разговаривать на государственном языке. По мнению Фарион, люди, не знающие украинского языка, «не должны получать образование» и «автоматически не должны получать работу» на Украине.