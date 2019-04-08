СМИ узнали об увольнении заместителя главы администрации Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с занимаемой должности заместителя главы своей администрации Алексея Филатова, сообщает издание «Украiнськi новини» со ссылкой на источник в АП. По словам собеседника издания, официально об этом будет объявлено 21 апреля, в день проведения второго тура президентских выборов.

Собеседник издания утверждает, что Филатов сам написал заявление об отставке. Афишировать это не стали, «чтобы не накалять ситуацию перед вторым туром и при этом обеспечить проведение судебной реформы с действующим куратором».

В конце марта Генеральная прокуратура Украины опровергла утверждения ряда СМИ о том, что фамилия Филатова упоминается в деле Сергея Курченко — бизнесмена, переехавшего в Россию после смены власти в стране. В ведомстве заявили, что данная информация имеет признаки манипулирования.

Филатов работал в администрации президента Украины с июля 2014 года. Он курировал проведение судебной реформы.