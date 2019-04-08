Два человека пострадали из-за аварии пожарной машины с такси в Москве

Два человека пострадали из-за аварии пожарной машины с такси в Москве

В ночь на 8 апреля в Москве на Ленинградском проспекте произошло столкновение пожарного автомобиля с такси Hyundai Solaris. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

​ДТП произошло в районе дома 37А по Ленинградскому проспекту примерно в 4.30 утра. Водитель пожарного автомобиля «Ивеко» со включенными световыми сигналами выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с такси.

В результате происшествия пострадали пассажиры такси, помощь которым оказывали столичные медики. У двух из трех пассажиров такси были диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. После обследования всех пассажиров отпустили домой.

ГИБДД ГУ МВД России​ по Москве проводит проверку в рамках административного дела. ​