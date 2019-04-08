В Бурятии школьники повредили 37 могил

В Бичурском районе Бурятии двое школьников повредили 37 надмогильных сооружений на кладбище в селе Буй, сообщает ГУ МВД по республике.

Сообщение об инциденте поступило в полицию днем 7 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали детей 8 и 9 лет, которые сознались, что повредили надгробия из баловства.

В отношении родителей задержанных составили протокол по ст. 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, их семьи поставят на профилактический учет.

29 марта полиция сообщила, что в Бичурском районе задержаны дети 10 и 12 лет, повредившие 89 могил. Они измазали часть памятников краской, исписали их нецензурными словами и перевернули оградки.