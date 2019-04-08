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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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В Петербурге после прорыва трубы с горячей водой погибла женщина

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло два прорыва труб с горячей водой. В результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает ситуационный центр Минэнерго.

Повреждены оказались две квартиры, а также автомобиль. Из-за прорыва на 2-й Комсомольской улице из дома №49 эвакуировали 200 человек. Еще один инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Всего было нарушено теплоснабжение 137 домов. ​Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как пояснили «Невским новостям» в ГУП «ТЭК СПб», на 2-й Комсомольской улице струя горячей воды выбила окно квартиры на первом этаже, где находились два человека. Женщина от полученных ожогов скончалась на месте, ее 30-летний сын был госпитализирован. 

На сайте ГУП «ТЭК СПб» отмечается, что информация о ЧП на трубопроводе поступила на диспетчерский пульт в 2:55 мск. Менее чем через час восстановительная бригада локализовала дефект. 

Теги: Санкт-Петербург, труба, прорыв
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