Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции

Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства. На сайте министерства запущен раздел «Крым. Весна победы», где можно ознакомиться с материалами.

Основная часть документов посвящена освобождению городов Крыма — Керчи, Севастополя, Симферополя, Судака и Ялты.

Среди представленных впервые материалов есть документы об осмотре Аджимушкайских каменоломен после освобождения полуострова частями Красной армии, в частности, списки личного состава гарнизона и книга медицинских назначений.

Кроме того, Минобороны обнародовало план командования вермахта под названием «Тигр» по уничтожению инфраструктуры полуострова.

Часть документов ранее была засекречена и была доступна только некоторым историкам. Как подчеркивает ведомство, публикация материалов направлена на противодействие попыткам пересмотра Великой Отечественной и Второй мировой войн и на сохранение исторической правды.