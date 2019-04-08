В ДТП в Малайзии погибли десять иностранных рабочих

В ДТП в Малайзии погибли десять иностранных рабочих

В Малайзии автобус с рабочими попал в аварию. В результате погибли 11 человек, сообщает Channel News Asia со ссылкой на полицию Куала-Лумпура.

По данным телеканала, ДТП произошло 7 апреля в 23:10 по местному времени (18:10 мск). Автобус съехал в кювет и врезался в канализацию в городе Сепанг. В полиции рассказали, что девять человек, в том числе водитель автобуса, скончались на месте.

Издание The Star добавляет, что более 30 пассажиров госпитализированы. Всего автобус перевозил 43 иностранных сотрудника компании MASKargo на место работы из общежития, расположенного в городе Нилай. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В конце января в Перу пассажирский автобус упал в реку Уальяга. В результате погибли десять человек.