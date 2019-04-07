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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Певец Лебединский потребовал от России поклониться Украине

Российский певец Алексей «Профессор» Лебединский заявил, что Москва должна попросить прощения у Украины и «поклониться в ноги». Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

«Да, Россия как государство обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки. С этого должно начаться восстановление хороших отношений. Но сейчас это пока сказка — в России у власти бессовестные люди, которые и совершили все эти преступления», — сказал музыкант.

Комментируя проходящие на Украине выборы президента, музыкант отметил, что «россияне завидуют украинцам, у которых проходят демократические выборы президента».

«Это же великое благо, когда люди могут честно и демократично выбирать президента. Это же самое главное свойство демократического государства, его основа. Конечно, россияне завидуют», — заявил Лебединский.

Он также отметил, что украинцы добрее россиян, однако они «все еще не так толерантны, как западное общество, и настолько заняты своими насущными проблемами, что иногда могут пройти мимо соседа, которому плохо». Певец также отметил, что хочет переехать на Украину, так как в США «все чужое».

«В Америке все чужое, а в Украине полно добрых, близких мне людей, и в том числе творческих, которые понимают, даже находясь в тяжелом положении, что деньги — это не самое главное в жизни», — сказал он. Лебединский добавил, что на родину, в Россию, ему возвращаться не хочется.

«И это странно, конечно. В Питер бы хотел, пообщаться с друзьями лучших времен моей жизни, а в Москву не хочу вообще, хотя там тоже много близких друзей осталось. Пусть приезжают общаться ко мне в Киев или Майами», — пояснил певец.

Алексей «Профессор» Лебединский — советский и российский музыкант. Российской публике он стал широко известен в середине 1990 годов благодаря песням «Я убью тебя, лодочник» и «Там вдали, у метро». Помимо музыкальной карьеры Лебединский профессионально занимался фотографией и рекламной деятельностью. С 2009 по 2011 год он был советником ОАО «НК «Роснефть» по рекламе и PR.

В 2014 году Лебединский эмигрировал в США. Музыкант заявлял, что на такое решение ему пришлось пойти после критики российских властей.

Теги: певец, Украина, Профессор Лебединский
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