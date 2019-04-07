СМИ показали видео стрельбы танка Т-80 дровами

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлено испытание танка Т-80 после ремонта. Для того чтобы оценить состояние пушки, испытатели 61-го бронетанкового завода произвели выстрел деревянным пыжом.

Запись выстрела начинается с десятой минуты видео. Работники завода обточили деревянное бревно так, чтобы оно соответствовало форме ствола. Перед выстрелом в ствол залили обычную воду. Таким образом специалисты сымитировали обычный боевой выстрел.

На заводе подчеркнули, что выстрел деревянным пыжом — это обязательная процедура для проверки состояния пушки после ремонта.

После выстрела деревянная заготовка разрушилась на мелкие щепки.