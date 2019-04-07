Умерла вдова Валерия Золотухина

Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади. Ранее она сообщила об этом на своей странице в Facebook.

По ее словам, Золотухина была больна, но точную причину смерти Сотириади не назвала. При этом, судя по сообщению в Facebook от друга семьи Золотухиных Виталия Кирьянова, у вдовы актера был рак.

Сотириади добавила, что похороны и церемония прощания, которыми занимается дочь Золотухиной, скорее всего состоятся во вторник, 9 апреля.

Скрипачка Тамара Золотухина была второй женой актера. Они прожили в браке более 30 лет. ​Сам Валерий Золотухин скончался в 2013 году в 72-летнем возрасте.