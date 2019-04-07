Патриарх Кирилл в праздник Благовещения провел литургию в соборе в Кремле

Патриарх Кирилл в праздник Благовещения провел литургию в соборе в Кремле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Благовещения 7 апреля проводит Божественную литургию в Благовещенском соборе Кремля. Литургию транслирует телеканал «СПАС».

Ранее в пресс-службе патриарха уточнили «РИА Новости», что в рамках литургии патриарх Кирилл по традиции выпустит в небо над Соборной площадью белых голубей.

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных праздников православных христиан. Он посвящен эпизоду в Евангелии от Луки, когда Деве Марии является архангел Гавриил и сообщает, что у нее родится сын Иисус Христос, который станет спасителем мира. В праздник установлен запрет на любую работу, в том числе и домашнюю.