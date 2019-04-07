ПФР напомнил два способа узнать полный размер пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил два способа для работающих пенсионеров узнать полный размер своей пенсии. Об этом пишет «Российская газета».

В ПФР пояснили, что сейчас выплаты для работающих пенсионеров индексируются в пенсионной системе, однако на руки они почти во всех случаях получают пенсию без надбавки. Фонд предложил два способа узнать, каким будет точный размер пенсии пожилого работника, который решил уволиться.

Первый способ — посмотреть через личный кабинет на сайте ПФР, где отражаются нынешний размер пенсии работника, а также количество выплачиваемых средств после индексаций и увольнения сотрудника. Второй способ — получить эту же информацию в любом отделении ПФР. Впрочем, в пенсионном фонде уточнили, что пенсия нового размера начисляется работнику в течение двух-трех месяцев после увольнения.