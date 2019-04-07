Общество , 02:10
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Полиция Дании задержала 14 подозреваемых в стрельбе
Неизвестные открыли стрельбу в датском городе Херсхольм, говорится в сообщении полиции острова Зеландия в Twitter.
Инцидент произошел вечером 6 апреля в районе Рунгстед. Как сообщили в ведомстве, по подозрению в причастности к стрельбе задержаны 14 человек в возрасте от 20 до 23 лет.
По данным местного телевидения, в результате стрельбы был убит 20-летний мужчина, еще четверо человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницы.
В полиции отмечают, что идет расследование, и говорить о причинах инцидента пока рано.