Полиция Дании задержала 14 подозреваемых в стрельбе

Неизвестные открыли стрельбу в датском городе Херсхольм, говорится в сообщении полиции острова Зеландия в Twitter.

Инцидент произошел вечером 6 апреля в районе Рунгстед. Как сообщили в ведомстве, по подозрению в причастности к стрельбе задержаны 14 человек в возрасте от 20 до 23 лет.

По данным местного телевидения, в результате стрельбы был убит 20-летний мужчина, еще четверо человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницы.

В полиции отмечают, что идет расследование, и говорить о причинах инцидента пока рано.