Юрий Соломин стал бессрочным худруком Малого театра

Министр культуры Владимир Мединский переназначил Юрия Соломина художественным руководителем Малого театра, подписав с ним бессрочный трудовой договор. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Мединский назвал особым контракт о переназначении Соломина и отметил, что подписывает подобный документ впервые за семь лет. «Желаю вам еще не один год возглавлять Малый театр, являющийся образцом классического русского драматического искусства», — заявил министр.

Соломин поблагодарил Минкультуры за помощь в организации гастролей театров Москвы и Санкт-Петербурга по регионам. «Я теперь кулаком буду бить по столу, без срока же, понимайте! Поэтому вот тут я разгуляюсь», — добавил худрук (цитата по «РИА Новости»).

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Окончил Высшее театральное училище имени М. Щепкина, с 1957 года — актер Малого театра. Сыграл более 60 ролей в кино, среди самых известных фильмов с его участием — «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «Инспектор уголовного розыска», «ТАСС уполномочен заявить». В 1988 году получил звание народного артиста СССР, в том же году возглавил Малый театр.