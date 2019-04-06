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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Ведущий ZDF в новостях «образно» рассказал о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF ​Клаус Клебер начал очередной выпуск передачи Heute Journal (с нем. — «Журнал Сегодня») со слов о якобы «вторжении» России в Эстонию. Соответствующий выпуск программы вышел в эфир канала 4 апреля, его запись теперь доступна на сайте ZDF.​ Позже Клебер уточнил: на самом деле такого события не было, а его слова — только «вполне реалистичный образ».

«Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляются к Эстонии, чтобы отбросить подразделения российских вооруженных сил, которые вошли туда так же, как несколько лет назад в Крым», — сказал, начиная программу, Клебер.

«Не беспокойтесь, — обратился он затем к телезрителям, — Это неправда». Свои высказывания после этого ведущий назвал «просто образом», хотя и «вполне реалистичным». Почему был выбран именно такой образ, Клебер не пояснил.

Позже в эфире он отметил «сдерживающую» роль НАТО и подчеркнул, что именно Североатлантический альянс, по его мнению, обеспечивает мир на Европейском континенте.

Программа Heute Journal специализируется на анализе текущих событий. Для обсуждения участвовать в ней, как правило, приглашают политиков, бизнесменов и экспертов (чаще их интервью включаются в программу в записи).​

Теги: Эстония, Москва, военное вторжение
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