В Обнинске произошла массовая драка с участием футбольных фанатов

В Обнинске в Калужской области произошла драка между футбольными фанатами московского клуба «Торпедо» и калужского «Кванта». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в драке принимали участие около 120 человек. Собеседник добавил, что несколько фанатов пострадали. По его словам, холодное оружие не применялось.

При этом источник «Комсомольской правды» рассказал, что пострадали два человека, у одного из которых закрытая черепно-мозговая травма. Издание отметило, что болельщики устроили драку с продавцами местных продуктовых ларьков. В Сети появилось видео с места происшествия.

В пресс-службе УМВД России по Калужской области рассказали РБК, что полицейские устанавливают участников конфликта и обстоятельства случившегося, а также принимают меры по задержанию зачинщиков инцидента.

По данным полиции, драка произошла на​ улице Лейпунского. «Экипаж патрульно-постовой службы, который находился на маршруте патрулирования, заметил, что между гражданами возник конфликт. Увидев сотрудников полиции, участники конфликта скрылись», — сказали в пресс-службе. В региональном главке МВД добавили, что, по предварительной информации, «активными участниками» были четыре человека.

В свою очередь, руководитель клуба болельщиков «Торпедо» Василий Петраков рассказал изданию «Спорт-Экспресс», что участниками драки стали фанаты «Торпедо» и ЦСКА. «Я так понимаю, что стычка произошла в районе обнинского вокзала. Вроде бы, столкнулись болельщики ЦСКА, которые ехали на дерби против «Спартака», и фанаты «Торпедо», — отметил он.

В Обнинске прошел матч 18-го тура ОЛИМП — Первенства России по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В результате московский клуб «Торпедо» выиграл у калужского «Кванта» со счетом 2:1.