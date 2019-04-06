МВД проверит сообщения о сборе данных о школьницах в хиджабах в Казани

МВД по Татарстану проверяет сообщения о том, что полицейские в Казани собирают информацию о школьницах-мусульманках, которые носят хиджаб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее местный адвокат Руслан Нагиев опубликовал на своей странице в Facebook документ, согласно которому управление МВД по Казани просит информацию о несовершеннолетних мусульманках. Полицейские требуют предоставить данные о том, сколько времени ребенок носит хиджаб и когда его семья начала придерживаться таких религиозных убеждений. Поле с адресатом Нагиев скрыл, но он утверждает, что документ направлен учителям Казани.

Нагиев счел такие запросы дискриминацией по религиозному признаку и нарушением конституционных прав. РБК юрист заявил, что родители школьников обратились к нему за юридической помощью, а сам он вместе с коллегами подал жалобы в прокуратуру Татарстана и уполномоченному при президенте России по правам детей.​