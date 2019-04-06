«Коламбус» вышел в плей-офф НХЛ благодаря победному буллиту Панарина

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин забросил шайбу и победный буллит в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Рейнджерс» (2:3 Б). Это позволило команде россиянина выйти в плей-офф, пишет «Чемпионат».

Панарин забросил шайбу в конце третьего периода и вывел свою команду вперед. Однако за несколько секунд до финальной сирены игру в овертайм перевел нападающий «Рейнджерс», россиянин Павел Бучневич. Уже в серии буллитов Панарин свом броском принес команде победу.​ Таким образом «Коламбус» обогнал в Восточной конференции «Монреаль» и занял восьмое место, которое позволяет выступать в плей-офф НХЛ.

Кроме того, как указано на официальном сайте лиги, Панарин стал первой звездой дня. На втором месте — форвард «Чикаго» Патрик Кэйн (дубль в ворота «Далласа»), на третьем — вратарь «Коламбуса», россиянин Сергей Бобровский, отразивший 25 бросков из 27.