СМИ назвали вакансии с зарплатой выше ₽500 тыс.

В России работодатели готовы платить примерно 500 тыс. руб. топ-менеджерам и программистам. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий апреля от рекрутингового сервиса hh.ru.

В Москве 500 тыс. руб. предлагается специалисту со свободным английским и опытом работы не менее шести лет, нанятому на должность генерального или операционного директора. Также в столице за 400-600 тыс. руб. можно устроиться директором по информационным технологиям, но на такую вакансию необходим человек с «выдающимися личностными качествами и драйвом».

В Туле 400-700 тыс. руб. готовы платить топ-менеджеру уровня вице-президента компании, который при этом, помимо разговорного английского, должен обладать опытом управления коллективами от 20 человек и участия в международных проектах. Кроме того, востребованы и работающие удаленно PHP-разработчики — они могут получать до $5 тыс. в месяц (около 330 тыс. руб.)

При этом в hh.ru отметили, что средний уровень предлагаемой в стране зарплаты по всем профобластям — 42,1 тыс. руб., а в профобласти «Высший менеджмент» уровень конкуренции традиционно выше — десять активных резюме на вакансию вместо шести в среднем в остальных случаях.​