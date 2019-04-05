Во Владивостоке загорелся строительный склад на площади 1,5 тыс. кв. м

Во Владивостоке загорелся строительный склад на площади 1,5 тыс. кв. м

Во Владивостоке пожарные продолжают тушение пожара на складе со стройматериалами, говорится в сообщении ГУ МЧС по Приморскому краю.

По информации ведомства, возгорание произошло на площади 1,5 тыс. кв. м. Отмечается, что угрозы распространения огня на соседние строения нет, пострадавших также нет. Агентство PrimaMedia добавляет, что на месте работают 41 сотрудник МЧС с применением 14 единиц техники.

В конце января во Владивостоке произошел пожар в средней школе, из-за которого в учебном заведении началась эвакуация. Проверка позднее показала, что эвакуационный выход в школе был заблокирован.