«Мосгортранс» объяснил шутки в ответ на жалобы пользователей в Twitter

«Мосгортранс» уходит от формального общения на своей странице в Twitter и иногда позволяет себе шутить, заявил ​«РИА Новости» руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Глухов.

Агентство поясняет, что людей возмутил пост предприятия, который стал реакцией на жалобу о задержках автобусов на Тверской улице на полчаса. Вместо ответа по существу «Мосгортранс» указал на орфографическую ошибку в записи пользователя.

По словам Глухова, в рамках «лаконичного» общения в соцсети «Мосгортранс» действительно периодически шутит, однако всегда дает обратную связь и отвечает на вопросы подписчиков. Он подчеркнул, что после жалобы на опоздания автобусов на Тверской была проведена проверка, которая не подтвердила эту информацию и о которой ведомство также рассказало в Twitter.

«Twitter-аккаунт «Мосгортранса» — это попытка быть менее формальными, а значит, ближе к пассажиру», — резюмировал Глухов.

