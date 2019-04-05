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Amazon $2 200 (+19,99%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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На мусорном заводе в Тюмени опровергли случай с потерянным мешком денег

Представители тюменского мусоросортировочного завода заявили, что не сталкивались с ситуацией, когда семья по ошибке выбросила в мусорный контейнер пакет с «миллионами» рублей.​ Об этом РБК сообщили в пресс-службе оператора тюменского мусоросортировочного завода ООО «ТЭО».

«К тюменскому мусоросортировочному заводу [этот случай] никакого отношения не имеет. Не было у нас такого случая», — заявил собеседник РБК, отметив, что ​историю о потерянном пакете с деньгами рассказал сотрудник завода, и «это случай из его личной практики». Остальных деталей об этом в пресс-службе предприятия не привели.

О том, что семья в Тюмени случайно выбросила в мусорный контейнер пакет с деньгами, рассказал на пресс-конференции начальник цеха местного мусоросжигательного завода ​Виктор Загидулин. Об этом со ссылкой на него 5 апреля написал местный портал nashgorod.ru. Точную сумму, которую потеряли тюменцы, он не называл.

Инцидент, по словам Загидулина, произошел во время переезда некой семьи. Люди продали квартиру, и вырученные от этого деньги хранились у них в пакете, рассказывал сотрудник завода. Выезжая из помещения этот пакет, по его данным, случайно выбросили в мусор. После этого семья, как указывал Загидулин, обратилась на предприятие. Чтобы найти деньги, тюменцы перерыли 12 т мусора, в итоге пакет был обнаружен, отмечал сотрудник завода.

Теги: мусор, Тюменская область, новости РБК
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