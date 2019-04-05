Более 15 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Мадриде

Более 15 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Мадриде

В Мадриде в жилом многоэтажном доме произошел взрыв на верхних этажах, пишет местное издание ABC со ссылкой на заявление представителей экстренных служб.

Взрыв произошел в районе Вальекас, в результате пострадали не менее 16 человек, двое были госпитализированы. О погибших не сообщается, на месте работают 11 пожарных бригад, полиция и медики. ​По предварительным данным, причина взрыва — утечка газа.

ABC также опубликовало видеозапись одного из очевидцев произошедшего, размещенную на его странице в Twitter. На кадрах видно, что взрыв привел к сильным разрушениям под крышей здания, обломки падали в том числе на припаркованные у здания автомобили. Повреждения также получили соседние дома, уточняет издание.