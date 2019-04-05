На Сицилии футболиста во время матча «похитили» на вертолете

На Сицилии футболиста во время матча «похитили» на вертолете

Игнацио Барбагальо, футболист итальянской команды «Виагранде» (выступает в третьей лиге Катании), был «похищен» со стадиона на вертолете прямо во время матча. Таким образом игрок решил завершить карьеру, пишет Fox Sports Italia.

Во время второго тайма матча с командой «Неброди» на футбольное поле сел вертолет, поднявший сильную пыль, из которого выбежали люди в балаклавах и увели Барбагальо. Видеозапись «похищения» опубликовало на своей странице в Twitter спортивное издание Marca.

Как уточняет Fox Sports, игрок известен своими шутками и решил устроить шоу, так как завершает карьеру. В результате его клуб был оштрафован на €200, а сам Барбагальо получил дисквалификацию до 30 июня 2019 года, потому что покинул поле без разрешения судьи.