Украинская прокуратура предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украина обвинила адвоката руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрея Доманского в приватизации имущества коммунальной собственности. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Андрей Лысенко, передает «Укринформ».

«Установлено, что он (Доманский. — РБК) действовал по предварительному сговору в составе группы лиц и совершил незаконную приватизацию коммунальной собственности Киева в пользу офшорной компании», — сообщил представитель ведомства.

Согласно данным досудебного расследования, после собственность была продана третьему лицу. Защитнику Вышинского предъявлено обвинение, добавил Лысенко.

17 января, в день заседания суда по делу Вышинского, сотрудники украинской прокуратуры провели обыски в квартире Доманского. Тогда адвокат расценил действия правоохранителей попыткой оказать на него психологическое давление. В свою очередь представитель генпрокурора Украины Лариса Сарган подтвердила проведение обысков по делу о приватизации имущества по заниженной цене от 2013 года.