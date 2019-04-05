В зале суда в Москве произошла массовая драка

В первой половине дня 4 апреля в Тверском суде Москвы произошла массовая драка, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

В Тверском суде в этот день слушалось гражданское дело по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В зале суда группа людей попыталась зафиксировать ход судебного заседания на фото и видео. Судья сделал им замечание, напомнив, что видеосъемка ведется автоматически и ее можно получить по запросу.

Для того чтобы прекратить незаконную съемку, судья вызвал в зал приставов. В этот момент один из присутствовавших достал раскладной нож и напал на пристава. Сотрудник не получил ранения, нападавший был задержан. Во время конфликта завязалась потасовка, в которой приняли участие около десяти человек.

22 марта в московском районе Академический близ бизнес-центра «Карьер» произошла массовая драка, участники которой использовали травматические пистолеты. Два человека пострадали, один из них получил огнестрельное ранение в ногу.