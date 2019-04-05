Общество , 13:24
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В Мордовии подросток сделал фото без штанов в Музее боевой славы
В Республике Мордовия подросток сфотографировался с приспущенными штанами на танке в Музее боевой славы Саранска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по региону.
В настоящее время полицейские установили личность подростка. Им оказался 15-летний местный житель.
«Он был доставлен в отдел полиции. С ним проведена беседа в присутствии родителей», — подчеркнули в пресс-службе.
По словам собеседника РБК, молодой человек объяснил свой поступок желанием пошутить. Подросток добавил, что не вкладывал смысл, фотографируясь подобным образом у памятников, а Музей боевой славы он расценивал «просто как площадку для фотографий».
Правоохранительные органы в ближайшее время дадут процессуальную оценку его действиям.