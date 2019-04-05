Глава института питания оценил полезность супов

Нельзя сказать, что одни супы лучше, а другие хуже, — это неправильно, пояснил в беседе с РБК директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Дмитрий Никитюк.

По его словам, всего в мире более 500 видов супов и все они полезны. Он отметил, что это блюдо низкокалорийно и способствует быстрому насыщению, а также воздействует на рецепторный аппарат слизистой оболочки желудка.

«При ряде заболеваний есть смысл исключать определенные категории супов», — сказал Никитюк, не уточнив, о каких именно болезнях идет речь.

5 апреля — Международный день супа. Опрошенные агентством «РИА Новости» врачи заявили, что самым полезным из распространенных в России супов является овощной вегетарианский, наиболее вредный для организма из-за большого количества соли и жира, указали они, является солянка.