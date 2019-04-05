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В Кремле пока не получили предложений от Трампа по разоружению

В Кремле положительно оценивают любые призывы по разоружению, если слова подкреплены конкретными действиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа сократить расходы США, России и Китая на производство оружия, чтобы направить деньги на развитие других сфер.

«Очень важно, чтобы этот призыв не ограничивался декларациями, а был бы конвертирован в конкретные, сформулированные, положенные на бумагу и доведенные по официальным каналам до собеседников инициативы и предложения», — подчеркнул Песков.

По его словам, Кремль на данный момент никаких официальных предложений со стороны Белого дома не получил.

Китайский вице-премьер Лю Хе, в свою очередь, назвал предложение Трампа «хорошей идеей».

Теги: Кремль, предложение, Вашингтон, разоружение
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